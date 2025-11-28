Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Rojos imparables meten a José al duelo y buscan mandar a otro azul al domingo

Los rojos viven su mejor momento en Exatlón México y demostraron su poder al ejecutar por completo la llamada “Operación Joseto”, enviando a José directamente al duelo de eliminación del domingo, mientras mantienen en la mira a Neto para poner a otro azul bajo presión máxima; aunque José se mostró tranquilo y confiado en poder regresar y eliminar a un rojo.