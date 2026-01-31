Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Rojos juegan contra el tiempo y Azules llegan con fuerza a supervivencia
Rivalidad al límite, mensajes directos, accidentes que paralizan la competencia y celebraciones que elevan la moral: Exatlón México vivió uno de sus programas más intensos.
Tras colocar a una atleta Roja en la cuerda floja, El Equipo Rojo sabe que no puede permitirse una segunda derrota, mientras los Azules llegan con energías renovadas a la segunda prueba de supervivencia, elevando la tensión en Exatlón México.