Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Rosique enciende la segunda Supervivencia: Rojos toman ventaja y Azules estarían en riesgo
La segunda Supervivencia intensifica la tensión tras la ventaja de los Rojos dentro de la semana 26 de Exatlón México
La segunda serie por la Supervivencia inicia con alta tensión luego de que los Rojos dieran el primer golpe, colocando a un Azul en posible riesgo rumbo a la eliminación. Rosique destacó la importancia de reconstruirse ante la adversidad, mientras Leo podría ser uno de los vulnerables, aunque cuenta con tres medallas de reserva en Exatlón México.