¿Quiénes quedan en El Equipo Rojo tras la eliminación de Villaluz? Lista actualizada rumbo a la final de la novena temporada de Exatlón México: Lista completa

Exatlón México se encuentra en una etapa límite y con ello la semana 27 se presenta como una de las más intensas dentro de la novena temporada, pues tras la eliminación de Villaluz, la lista de atletas se reduce y cada circuito se vuelve decisivo para mantener a la escuadra unida una semana más en la lucha por el campeonato.

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Este lunes 30 de marzo, solo siete participantes continúan representando al Equipo Rojo, quienes en cada circuito demuestran resistencia, estrategia y fortaleza mental. Con la llegada de cada nueva semana, la presión aumenta, pues la permanencia se transforma en un juego de supervivencia.

Lista actualizada del Equipo Rojo en la semana 27

Estos son los atletas del Equipo Rojo que permanecen en la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México.



Humberto

Paulette

Mati

Jazmin

Benyamin

Karol

Mono

Recta final de Exatlón México

La salida de Villaluz marca dentro de la novena temporada un momento clave dentro de la tensión de las escuadras, ya que cada eliminación reduce la posibilidad de los participantes de alcanzar la gran final.

Los seguidores de la novena temporada se mantienen atentos a cada circuito, pues la recta final ya entró en su fase determinante y solo la garra deportiva determinará si algunos de los atletas de la escuadra Roja podrán llegar a la gran final de la novena temporada de Exatlón México.