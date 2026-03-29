¿Hombre Rojo o Azul?: Posible eliminado genera tensión HOY 29 de marzo en los seguidores de la novena temporada de Exatlón México

Esta noche, al cierre de la semana 26 de la novena temporada de Exatlón México, llega uno de los momentos más intensos de la contienda con el Duelo de Eliminación. En donde alguno de los varones en riesgo tendrá que despedirse del sueño y abandonar la contienda. La pregunta que ronda entre los fanáticos del reality deportivo es la misma: ¿Quién es el eliminado de HOY en Exatlón México?

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Las apuestas apuntan a un posible eliminado del equipo Azul

De acuerdo con lo que se ha comenzado a especular dentro de la conversación digital, los seguidores de la novena temporada contemplan una posible salida Azul, pues en las últimas dos semanas este ha sido el panorama, además de que se ha señalado que en la semana 26 los Rojos han colocado al menos por ahora a dos Azules en riesgo.

No obstante, los fanáticos del Equipo Azul apuestan a que, previa a la eliminación de esta noche, la escuadra pueda dar muestra de garra deportiva y logren darle la vuelta al marcador llevando a riesgo a un Rojo.

Eliminación clave rumbo a la recta final

La eliminación de esta noche definirá quién de los varones continúa dentro de la temporada, la cual ha sido señalada por La Máxima Autoridad como la más peleada y con el mayor nivel deportivo de todas las temporadas de la firma. Los fanáticos del reality deportivo más demandante de México concuerdan con Rosique al señalar que, desde la semana uno de la novena temporada, cada punto se ha peleado como si de la gran final se tratara.

A pesar de que aún faltan algunas horas para que la lucha por la presencia de la semana 26 llegue a su fin, lo cierto es que tienes una cita por Azteca UNO para conocer cuál de varones tendrá que abandonar esta noche la novena temporada de Exatlón México.

