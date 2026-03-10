Crisis en el Equipo Rojo de Exatlón México: Koke señala errores de Humberto tras la salida de Ella Bucio
Koke revela que la tensión dentro del Equipo Rojo podría estar relacionada con el coacheo de Humberto.
La tensión aumenta en Exatlón México. Ernesto señaló que algo extraño ocurre dentro del Equipo Rojo y aseguró que la situación ha favorecido al conjunto azul. Koke considera que, tras la salida de Ella Bucio, el coacheo de Humberto no ha funcionado, pues sus gritos podrían estar afectando el rendimiento del Equipo Rojo.