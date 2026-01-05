Exatlón México | Mejores Momentos| La novena temporada inicia el 2026 con estrategia en juego y rojos al borde de la presión

El primer lunes del año 2026 marca un punto importante en Exatlón México. Mientras el equipo azul se muestra tranquilo y confiado ante los cambios, la escuadra roja vive momentos de alta tensión emocional, consciente de que necesita ajustar su estrategia para mantenerse completa en la competencia. En este contexto, Mono expresó que no le gustaría enfrentarse a sus propios compañeros rojos, reflejando el ambiente de presión que se vive al interior del equipo, donde saben que cualquier error podría costar la permanencia de uno de sus atletas.