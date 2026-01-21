Exatlón México | ¿Crisis de liderazgo? Samanta y Benyamin cuestionan a Mono y sacude al Equipo Rojo

La tensión aumentó en Exatlón México cuando Samanta expresó su inconformidad con el liderazgo dentro del equipo, señalando que hay quienes quieren asumir el rol de capitán sin apoyar ni entrenar, mientras Benyamin coincidió en que Mono debía poner más de su parte, situación que llevó al propio Mono a reconocer que se había resignado, pero que ahora toma las palabras de sus compañeros como un despertar personal para contagiar una nueva vibra rumbo a una etapa cada vez más individual.