Exatlón México | Thayli Suárez, con lágrimas en los ojos, comparte cómo el deporte y la disciplina le salvaron en momentos difíciles y su mensaje impacta en los fans

La historia de Thayli Suárez ha vuelto a resonar entre los fans de Exatlón México. A través de un video publicado en redes sociales, la exintegrante del Equipo Rojo apareció frente a cámara y visiblemente conmovida, hablando del papel fundamental que el deporte ha tenido en su vida.

El mensaje que conmovió a los fans

Dentro del corto video, Thayli no sólo agradeció el apoyo recibido por sus entrenadores, sino que también reconoció que el deporte le ayudó, al hablar abiertamente sobre los momentos más dolorosos que ha enfrentado, recordando el fallecimiento de su primera hermana, con quien creció, y la pérdida de su abuelo, quien fue su figura paterna.

Entre lágrimas, la deportista explicó que la disciplina deportiva fue el motor que la ayudó a levantarse cada día y que el entrenamiento constante y, sobre todo, el acompañamiento de sus entrenadores se convirtió en una red de apoyo para ella.

Las palabras de la exparticipante de la novena temporada de Exatlón México generaron una gran ola de apoyo, reconociendo las batallas personales a las que se enfrentan los atletas y que no siempre vemos frente a cámaras.

El paso de Thayli por Exatlón México

Recordemos que Thayli Suárez fue eliminada en la semana 15 de la novena temporada de Exatlón México, tras un intenso duelo frente a Jazmín. Ante lo sucedido, la sinaloense dejó en claro que durante su participación su fuerza no solo es física, sino también mental, pues la exigencia del reality es extrema y cada semana orilla a los competidores a enfrentar todos sus miedos.

La disciplina como salvación

Para Thayli, el deporte no solo representa competencia, sino una herramienta de transformación personal, pues la constancia, el compromiso y la resiliencia fueron claves para enfrentar sus pérdidas. Más allá de su eliminación de los competidores, demuestra que la verdadera victoria está en levantarse cada día a pesar de las adversidades.