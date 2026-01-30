De Exatlón México a los go karts: Karol quiere velocidad tras ganar La Batalla Colosal
Tras ganar La Batalla Colosal, el Equipo Rojo cambia los circuitos de Exatlón México por la adrenalina de los go karts.
Después de ganar La Batalla Colosal, los atletas del Equipo Rojo disfrutaron carreras de go karts, donde Karol confesó que solo había visto este tipo de competencias en televisión, pero que le emociona probar la velocidad y competir, reconociendo que en su equipo todos tienen un espíritu altamente competitivo.