Exatlón México | Zona de Peligro | “Si ganas, la libras”: Rosique enciende la tensión entre los atletas varones

La tensión se apodera de las playas del Exatlón México: Esta noche, uno de los hombres quedará en zona de riesgo y Rosique no se guardó nada.

La tensión volvió a encenderse en Exatlón México durante la Zona de Peligro, donde Antonio Rosique lanzó una advertencia que resonó en ambas escuadras: “Si ganas, la libras”. Esta noche, los atletas varones enfrentaron una de las jornadas más desafiantes de la temporada, sabiendo que uno de ellos quedará instalado en la eliminación del domingo.

