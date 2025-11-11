Exatlón México | Zona de Peligro | “Si ganas, la libras”: Rosique enciende la tensión entre los atletas varones

La tensión volvió a encenderse en Exatlón México durante la Zona de Peligro, donde Antonio Rosique lanzó una advertencia que resonó en ambas escuadras: “Si ganas, la libras”. Esta noche, los atletas varones enfrentaron una de las jornadas más desafiantes de la temporada, sabiendo que uno de ellos quedará instalado en la eliminación del domingo.