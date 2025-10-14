Exatlón México | Zona de Peligro | Rosique lanza una advertencia: “El riesgo es la puerta de entrada al éxito”

La tensión se dispara en Exatlón México. En la temida Zona de Peligro, 13 atletas varoniles se preparan para enfrentar uno de los retos más duros de la novena temporada, mientras Antonio Rosique advierte: “El riesgo es la puerta de entrada al éxito”. Esta frase resuena como una sentencia dentro de la competencia, recordando a todos que solo los valientes pueden avanzar. Los equipos saben que no hay espacio para rencores ni distracciones; ahora todo depende del desempeño individual y del temple para resistir la presión.