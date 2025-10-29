Exatlón México | Zona de Peligro | “Rosique suelta a sus zopilotes”: Semana de hombres en riesgo

El rugido de Rosique retumbó en las arenas de Exatlón México: “¡Suelto a mis zopilotes!”. Con esa frase, el conductor marcó el inicio de una de las semanas más temidas del reality: la Semana de Hombres en Riesgo, que coincide con el Día de Muertos, una tradición mexicana que esta vez cobra vida en los circuitos. La tensión se siente en el aire, pues cualquier atleta varonil podría salir de la competencia, sin importar su desempeño previo.