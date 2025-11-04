Exatlón México | Zona de Peligro | Rosique advierte: “Solo las más fuertes sobrevivirán”
La zona de peligro llega con fuerza a Exatlón México 2025: Doce mujeres están en riesgo de eliminación y ninguna quiere abandonar la competencia.
La competencia se llenó de tensión cuando se reveló que 12 atletas femeninas competirán dentro de la temida Zona de Peligro, enfrentando un momento que las llevará al límite y en el que tendrán que demostrar cuánto quieren seguir dentro de la novena temporada de Exatlón México. Rosique dejó en claro que hay un camino difícil y uno fácil para seguir en esta aventura.
