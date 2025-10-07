inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Zona de Peligro | Solo una quedará en pie: El duelo femenino que podría cambiar el rumbo de la competencia

La Zona de Peligro se enciende y las mujeres de Exatlón México se preparan para un enfrentamiento sin cuartel. Las atletas demostrarán que tiene la fuerza y la mente para continuar en la competencia

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

En Exatlón México, el escenario se tiñe de incertidumbre y emoción con la llegada de la Zona de Peligro que pone a las mujeres en el centro del desafío. Los atletas se enfrentarán en un circuito decisivo, donde la resistencia, la velocidad y la concentración serán las únicas armas para sobrevivir. La regla es clara: solo quien logre superar cada obstáculo y cruzar la meta con vida deportiva intacta mantendrá vivo su sueño de coronarse campeona y sobrevivir una semana semana más.

Exatlón México 2026
Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×