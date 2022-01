Exatlón: Revive los momentos más dramáticos de la quinta temporada.

La quinta temporada de Exatlón: Guardianes Vs. Conquistadores trajo consigo muchos momentos dramáticos, por lo que recordamos algunos de ellos en las playas y tierras más demandantes de República Dominicana.

La salida de Jahir Ocampo

El clavadista olímpico era uno de los favoritos para ganar el reality show más demandante; sin embargo una inesperada lesión en el hombro al golpearse en uno de los circuitos, lo hizo salir de manera forzada por segunda ocasión de nuestro reality show. Tanto rojos como azules lamentaron la salida de Jahir Ocampo, hasta su eterna rival Macky González resintió su partida de la competencia.

Los atletas olímpicos vs atletas

Durante casi toda la quinta temporada, hubo momentos muy dramáticos en varios capítulos que se generaron por las constantes discusiones entre rojos y azueles, básicamente porque aquellos deportistas que han representado a México a nivel internacional, aseguraban que sus rivales no lo entenderían. Desde luego, una de las que siempre salía en defensa de los atletas que no habían representado a nuestro país en competencias internacionales, era la Amazona, quien hasta se dio el lujo de presumir que ella le había ganado tanto a atletas olímpicos, como a los otros atletas.

Te puede interesar: Ellos son los primeros atletas convocados a Exatlón: ALL STAR.

Emilio y el desempeño de los rojos

En los últimos episodios en los que Emilio aún no era eliminado, cuestionó constantemente el desempeño de sus compañeros de Guardianes, pues aseguraba que no se tomaban en serio la competencia y en vez de entrenar y concentrarse para llevar puntos a los rojos, se ponían a jugar, reírse, bromear y perder el tiempo. Todo lo anterior estuvo dando pésimos resultados para ellos. Los aletas del equipo rojo no dudaron en desmentirlo y poco le duró el gusto al atleta, pues fue expulsado, así que el resto del equipo dejó de lidiar con él.

También podría interesarte: Ya hay fecha para el estreno de Exatlón: ALL STAR.