Exatlón: Fans arremeten contra Nataly por “imitar” a Emilio.

Nataly no está nada contenta con el desempeño del equipo rojo en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, ya que de nueva cuenta enfrentan una mala racha en las tierras más exigentes de la televisión.

La también conocida como Dynamom lanzó un contundente mensaje a sus compañeros, en especial a Emilo por su bajo rendimiento.

“Estoy hasta aquí de que seamos nosotros los que nos encontramos en estas circunstancias y no ellos. Sinceramente ellos están muy cómodos, están crecidos y no sé qué están haciendo, pero algo están haciendo mucho mejor que nosotros que les está funcionando”, expresó la basquetbolista.

Nataly también habló de los nuevos refuerzos que se integraron al equipo de Conquistadores.

“Sean nuevos, no me importa, si viene otro nuevo, no me interesa, todos y cada uno de nosotros tenemos que contribuir a que estas cosas y estas situaciones no vuelvan a suceder”, expresó.

Emilio abandona las tierras y playas de Exatlón tras intenso duelo

Tras perder el duelo de la supervivencia, Emilio, Tony y Heber se enfrentaron por su estadía en uno de los circuitos más exigentes de Exatlón .

El relámpago de Ojinaga se puso a salvo, por lo que Tony terminó venciendo a Emilio en el circuito dorado de Exatlón.

Además, Emilio se comunicó a nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para platicar de su polémica personalidad en las tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Me siento un poco triste porque quería seguir adentro… pero también estoy contento porque pude ser parte de esta experiencia

Creo que todo lo que dije sí lo sentí; realmente yo quería sacar a los azules, soy muy competitivo… Soy blando, aunque la gente piense que soy muy duro y rígido, solo es en el estilo competitivo, yo me puse la playera roja desde el día uno

