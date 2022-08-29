Exatlón: ¿Cuándo inicia la nueva temporada del reality deportivo?

Una nueva historia está a punto de escribirse y tú puedes formar parte de ella. Se trata de la séptima temporada de Exatlón, cuyo próximo estreno ha causado furor entre los fanáticos y televidentes.

Recordemos que la temporada Exatlón: All Star tuvo un maravilloso recibimiento entre los seguidores de nuestro reality show, pues fue una edición que contó con los mejores atletas de temporadas previas.

Aquella final se disputó entre Heliud Pulido y Koke Guerrero, aunque este último se coronó como el gran campeón de nuestro reality show.

Koke Guerrero, mejor conocido como El Hechicero del Aire, también se dio a conocer por ganar dos temporadas consecutivas de Exatlón. El atleta especializado en cheerleading también se coronó en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

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Exatlón regresa con una nueva temporada

Una nueva temporada de Exatlón comenzará muy pronto y tú también puedes formar parte de esta historia realizando tu inscripción en el sitio web oficial de Exatlón.

No te pierdas nuestra señal de Azteca UNO y de seguir las redes sociales de Exatlón, pues muy pronto conocerás qué día se estrenará la nueva temporada de nuestro reality show.

La competencia deportiva más demandante del mundo regresa. Una nueva generación de atletas está por llegar y hacerte vibrar en los equipos rojo y azul.

Cumple tu sueño y escribe tu historia en las tierras y playas del reality deportivo más demandante. ¡Las inscripciones ya están abiertas para formar parte de la nueva temporada de Exatlón! Manténte al pendiente de nuestras plataformas digitales para conocer más detalles de la competencia más demandante del planeta.

La competencia deportiva más colosal está buscando a los atletas que escribirán una nueva historia. Inscríbete en nuestro sitio web o desde la app TV Azteca En Vivo.

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