“Me vio la cara": Verónica Castro señala a Cristian de MENTIROSO por esta FUERTE razón

Verónica Castro sorprendió con una llamada al foro de Ventaneando, donde mencionó que su hijo Cristian era un mentiroso. Esto luego de que hace unos días la actriz habría mencionado que su hijo tenía novia y la relación marchaba perfectamente. Sin embargo, luego de una plática que tuvo con él, le reveló que todo fue parte de una “broma” y en realidad se había separado y ya se encontraba soltero. Por este motivo, la actriz se molestó y lo llamó mentiroso, pues ella quedó mal frente a la prensa por culpa de sus falsas declaraciones. Esto es todo lo que les contó a los conductores de Ventaneando.

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¿Qué pasó la novia de Cristian Castro?

Hace unos días la actriz habría revelado que platicó con su hijo y que este le contó que él mantenía una relación con Victoria Kuhne y que era una relación estable. Con el carisma que le caracteriza, Verónica habló con la prensa y relató lo que su hijo le había contado, causando furor en medios y redes sociales.

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