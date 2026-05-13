La sorpresa en el amor que recibirá cada signo del 13 al 25 de mayo por la alineación de Venus y Marte

La segunda mitad de mayo de 2026 llega con una de las configuraciones más atractivas y magnéticas para cada signo del zodiaco: el sextil entre Venus en Géminis y Marte en Aries. Esta alineación de 60 grados estará activa entre el 13 y el 25 de mayo.

En astrología, este aspecto es sinónimo de atracción, química, pasión, conversaciones que despiertan interés y nuevas oportunidades en vínculos personales. Venus representa el amor, el deseo, la conexión afectiva y los valores emocionales. Marte simboliza la acción, la conquista, la pasión y la iniciativa.

Cuando ambos planetas se encuentran en signos compatibles (aire y fuego), se activa una energía fluida, espontánea y muy favorable para relaciones sentimentales, asociaciones y proyectos compartidos. Estas son las predicciones de la semana.

Venus en Géminis sextil Marte en Aries: ¿Qué sorpresa en el amor recibirá cada signo del 13 al 25 de mayo?

Aries: tu magnetismo crece de forma notable. Una persona puede demostrar interés de manera directa o reaparecer alguien con quien quedó una historia pendiente. Si estás en pareja, renace la pasión.

tu magnetismo crece de forma notable. Una persona puede demostrar interés de manera directa o reaparecer alguien con quien quedó una historia pendiente. Si estás en pareja, renace la pasión. Tauro: la sorpresa llegará cuando menos la esperes. Una conversación sincera puede abrir una nueva etapa afectiva o ayudarte a comprender lo que realmente deseas.

la sorpresa llegará cuando menos la esperes. Una conversación sincera puede abrir una nueva etapa afectiva o ayudarte a comprender lo que realmente deseas. Géminis: con Venus en tu signo, eres uno de los grandes protagonistas del tránsito. Llegan propuestas, encuentros inesperados y conexiones que pueden transformarse en algo importante.

con Venus en tu signo, eres uno de los grandes protagonistas del tránsito. Llegan propuestas, encuentros inesperados y conexiones que pueden transformarse en algo importante. Cáncer: emociones que parecían guardadas pueden salir a la luz. Una confesión o acercamiento inesperado puede cambiar tu panorama sentimental.

emociones que parecían guardadas pueden salir a la luz. Una confesión o acercamiento inesperado puede cambiar tu panorama sentimental. Leo: amistades, grupos o redes de contacto pueden convertirse en el escenario de una conexión especial. Una relación puede comenzar desde la complicidad.

amistades, grupos o redes de contacto pueden convertirse en el escenario de una conexión especial. Una relación puede comenzar desde la complicidad. Virgo: una persona vinculada con trabajo o proyectos puede mostrar un interés inesperado. También es una etapa favorable para fortalecer vínculos existentes.

una persona vinculada con trabajo o proyectos puede mostrar un interés inesperado. También es una etapa favorable para fortalecer vínculos existentes. Libra: viajes, estudios o nuevos entornos pueden acercarte a alguien con quien exista una conexión inmediata y estimulante.

viajes, estudios o nuevos entornos pueden acercarte a alguien con quien exista una conexión inmediata y estimulante. Escorpio: la intensidad emocional aumenta. Una conversación profunda puede transformar una relación o abrir la puerta a una conexión mucho más auténtica.

la intensidad emocional aumenta. Una conversación profunda puede transformar una relación o abrir la puerta a una conexión mucho más auténtica. Sagitario: asociaciones y relaciones toman protagonismo. Puede llegar una propuesta sentimental o un compromiso que dé más estabilidad.

asociaciones y relaciones toman protagonismo. Puede llegar una propuesta sentimental o un compromiso que dé más estabilidad. Capricornio: cambios positivos en tu rutina pueden traer encuentros inesperados. También es una etapa ideal para ordenar expectativas afectivas.

cambios positivos en tu rutina pueden traer encuentros inesperados. También es una etapa ideal para ordenar expectativas afectivas. Acuario: romance, diversión y creatividad se activan. Una historia que parecía casual podría tomar más importancia de la esperada.

romance, diversión y creatividad se activan. Una historia que parecía casual podría tomar más importancia de la esperada. Piscis: el hogar, la familia o encuentros íntimos pueden convertirse en el escenario de una conexión emocional significativa.

Sextil Venus en Géminis- Marte en Aries: ¿Cuál es la energía astrológica disponible de esta alineación de mayo 2026?

La alineación en sextil entre Marte en Aries y Venus en Géminis, activa hasta aproximadamente el 25 de mayo de 2026, es una de las configuraciones más favorables del mes en temas afectivos, sociales y creativos. Al tratarse de un aspecto de 60 grados, ambos planetas colaboran de forma natural, generando una energía de atracción, comunicación fluida, iniciativa emocional y éxito en vínculos personales o asociaciones.

Marte en Aries impulsa valentía, acción y deseo de ir por lo que realmente se quiere. Venus en Géminis aporta curiosidad, seducción, inteligencia emocional y facilidad para conectar a través de la palabra. La combinación entre fuego y aire, elementos compatibles dentro de la astrología, potencia encuentros espontáneos, conversaciones estimulantes y conexiones cargadas de química.

Durante estos días se potencian nuevos romances, reconciliaciones, propuestas de pareja, decisiones importantes dentro de relaciones ya consolidadas. Pero también los emprendimientos vinculados a asociaciones o proyectos compartidos.

Es una etapa ideal para hablar con honestidad, tomar la iniciativa en el amor y construir vínculos desde la autenticidad. Esta alineación no solo impulsa la vida romántica, sino también la capacidad de unir deseos, acciones y emociones con personas que sumen al crecimiento personal. Lo que comience entre el 13 y el 25 de mayo puede tener una proyección mucho más importante de lo que parece.