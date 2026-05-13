PRIMER VISTAZO: Conoce cómo lucen las instalaciones del Mundo de MasterChef 24/7

El gran estreno de MasterChef 24/7 está cada vez más cerca y uno de los aspectos que todavía se mantenía en secreto era el aspecto de la cocina y las demás instalaciones del reality show, por lo que Flor Rubio y Mauricio Barcelata se dieron a la tarea de compartir un exclusivo adelanto de lo que el público puede esperar desde este próximo domingo por la señal de Azteca UNO.

Flor Rubio y Mauricio Barcelata entraron al Mundo de MasterChef 24/7

Durante la transmisión de 'Venga la Alegría' de esta mañana, Flor Rubio y Mauricio Barcelata sorprendieron a propios y extraños con su presencia desde el Mundo de MasterChef 24/7 para llevar hasta su audiencia la Zona de los Espectáculos.

¡Exclusiva! Así luce el interior de el Mundo de MasterChef 24/7

Los queridos conductores afirmaron que fueron los primeros en pisar las instalaciones del esperado reality show y recalcaron la ambiciosa evolución de MasterChef México, pues cabe recordar que la edición que comienza desde este 17 de mayo podrá ser vista las 24 horas del día, formato que se implementa por primera vez en nuestro país y en el mundo entero.

Los presentadores de VLA mostraron algunos rincones del Mundo de MasterChef 24/7 como la enorme pantalla en la que los concursantes recibirán indicaciones, las recámaras (las cuales cuentan con literas para dormir) y las zonas de esparcimiento, así como la sala, el comedor y por supuesto, la cocina.

Tanto Rubio como Barcelata mostraron su emoción por ver las situaciones y las experiencias que vivirán todos los participantes en la transmisión 24/7 del reality show, la cual podrá ser seguida por medio de la plataforma de streaming Disney+.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.