Los 5 diseños de uñas gelish para manos cuadradas

Cuando tenemos las manos cuadradas, es fundamental escoger diseños de uñas que nos ayuden a disminuir la estructura fuerte que podamos tener, logrando un aspecto más sofisticado y estilizado. Por suerte, es posible lograr ese resultado con el uso de gelish; todo dependerá de la decoración que se aplique.

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Para que lo puedas intentar, te detallaremos los estilos que debes escoger con el esmalte semipermanente, con el que lograrás un mejor estilo en tus manos.

¿Qué diseño usar en tus manos cuadradas?

Para las manos cuadradas hay que tener cuidado, ya que hay estilos que podrían endurecer ciertas líneas, haciendo que nuestra estructura sea más notoria. Por eso Gemini recomienda usar los siguientes diseños de uñas con gelish:



Microfrench minimalista: Colocar la línea extremadamente delgada en el borde de la uña, ya que no acorta el dedo y le da elegancia; puedes usarlo en neón o metalizado para un look moderno.

Geometría en espacio negativo: Aplica cintillas o pinceles para hacer líneas verticales u horizontales, buscando que se pueda ver la uña natural.

Efecto mármol: Es un acabado que te ayuda a disminuir la rigidez; además, puedes agregarles hojas de oro para que tenga un aspecto lujoso. Opta por usar un blanco traslúcido con vetas grises.

“Baby Boomer”: Es un degradado suave, en el que se usa un rosa natural y un blanco sólido en la punta; da un aspecto más sutil y romántico.

Mate con acento brillante: Pinta las uñas con un tono sólido mate, pero en el dedo anular agrega un glitter o diseño de cristales.

¿Qué otros cuidados favorecen las manos cuadradas?

Por otro lado, Gemini recomienda que, para las manos cuadradas, opten por el uso de las manicuras almendra, ballerina u ovalada, ya que les ayudarán a adelgazar y afinar su mano. Si no son amantes de esa forma, pueden optar por el uso de squoval, que consiste en redondear las orillas.

Además, recomienda mantener las manos hidratadas, ya que una piel seca puede perjudicar su aspecto. Prueba los diseños de uñas en gelish anteriores, los cuales te van a ayudar a lucir espectacular.