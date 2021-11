Exatlón: Así Paulina culpó a Yeye de la eliminación de Briseida.

La dolorosa eliminación de Briseida Acosta continúa dando de qué hablar entre todos los fanáticos de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Gabriela sorprendió a todos con su rendimiento en Exatlón

Emocionante duelo de eliminación de mujeres rojas en Exatlón.

La practicante de taekwondo se batió en un impresionante duelo contra Paulina y Gabriela el pasado domingo de eliminación.

Sin embargo, la salida de la sinaloense desató todo tipo de reacciones entre el equipo de Guardianes, quienes jamás imaginaron el buen desenvolvimiento de Gabriela.

Recordemos que Briseida Acosta levantó la mano para ir al duelo de eliminación, pero su esfuerzo no fue suficiente para continuar en el reality show más exigente del planeta.

Salida de Briseida Acosta divide al equipo rojo

Paulina Martínez fue una de las atletas más consternadas por la eliminación de Briseida Acosta y se pronunció con un contundente mensaje en la Fortaleza.

La practicante de judo culpó a Yeye por no levantar la mano y no batirse en el duelo de eliminación en lugar de Briseida.

“Se nos fue Bris, no es justo. Que no saliera Yeye o que no levantara la mano sí fue falta de mucho carácter. Yo le dije ‘¿Por qué no levantaste la mano?’ No sé si haya una sobreprotección o no”, expresó Paulina en el avance del próximo capítulo de Exatlón.

Por su parte, Gabriela Espinosa continúa en el ojo del huracán, ya que ha despertado para anotar puntos en un momento clave de la competencia.

“Sé que no se esperaban que yo continúe aquí”, expresó la practicante de flag football para millones de televidentes en casa.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores está a punto de dar un giro inesperado, ya que dos nuevos refuerzos están listos para hacer su aparición en la temporada más exigente.

No te pierdas el capítulo de esta noche para conocer a los dos nuevos rostros que cambiarán el rumbo del programa más querido de la pantalla chica.

