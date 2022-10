Exatlón: El regreso del Exaball causó grandes memes.

Este jueves hemos tenido la oportunidad de ver nuevamente uno de los juegos más emocionantes de Exatlón México, Exaball, donde los atletas de ambos equipos salen a dejarlo todo en la cancha.

Azules y Rojos se enfrentan por primera vez al Exaball de Exatlón.

Recordemos que es uno de los pocos juegos en donde los Famosos y Contendientes tienen contacto físico para poder ganar los puntos necesarios.

Los Contendientes humillan a los Famosos.

Este día el juego de Exaball estuvo bastante tranquilo para ambos equipos en lo que a contacto físico se refiere, aunque hubo faltas fueron las normales y nadie salió lesionado.

No obstante, la humillación estuvo en el marcador, ya que todo parece indicar que a los Famosos no les dijeron que se estaban jugando la villa 360º a la que no van a ir por segunda semana de forma consecutiva.

Y es que en el primer tiempo los Contendientes les metieron 7-0, mientras que para el segundo tiempo lo hicieron por un 7-1, siendo Andrés la estrella del equipo, por lo que el resultado causó muchos memes en las redes sociales.

#AtletasPorLaVilla

La pelota: rojos ya les fue bien la temporada pasada en exaball, ahora le toca a los azules.... pic.twitter.com/gwbAFO0dwR — Neith 🐪 (@fac_Neith) October 28, 2022

Yo solo le pido a los dioses exatlonicos que nos regalen un juego de exaball en all stars con ellos #AtletasPorLaVilla pic.twitter.com/ghScQhSJYi — meme 🐰🔥 (@guillerabbit) October 28, 2022

No se si alguien acá ha visto esta caricatura pero fácil hoy Yahel en el Exaball me recordó a Noah pic.twitter.com/5bM9Qgvw2z — Jenn 🦅 (@JaeFruriova) October 28, 2022