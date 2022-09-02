Exatlón: ¿Quiénes son los atletas de la nueva temporada?
Una nueva temporada del Exatlón está cerca de llegar, mantente al pendiente de Azteca UNO y de sus redes sociales para conocer todos los detalles.
Koke Guerrero se convirtió en el gran vencedor del Exatlón All Star tras una gran final en la que enfrentó a Mati Álvarez y Heliud Pulido; sin embargo, una nueva temporada se está preparando y promete ser mejor que la anterior.
Se revela el tráiler oficial
Hace unos días se reveló el primer tráiler oficial de lo que será la nueva temporada del reality deportivo más demandante de la historia, donde lo que llamó la atención fue que de fondo se alcanzó a escuchar la voz de nuestro querido Antonio Rosique, la máxima autoridad de esta gran aventura.
Y es que ha sido clave para el éxito de este reality deportivo que se caracteriza por la pasión y entrega de sus participantes.
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¿Cuándo inicia la sexta temporada del Exaltón México?
Una nueva temporada está por comenzar el próximo lunes 3 de octubre, así que no te pierdas la señal de Azteca UNO y no olvides seguir las redes sociales del Exatlón México, pues muy pronto se darán a conocer más detalles.
Pronto conoceremos al nuevo campeón o campeona después de ver a Ernesto Cázares, Aristeo Cázares, Aidee Hernández, Mati Álvarez, Heliud Pulido, Pato Araujo, Koke Guerrero y Marysol Cortés levantar el título.
¿Quiénes son los atletas?
Muchos se han preguntado quiénes serán los atletas que participarán en la sexta temporada del Exatlón México, algunos desean ver nuevos competidores, mientras que otros desean ver a sus leyendas favoritas de regreso. Próximamente conocerás a los participantes que darán el todo por el todo por conquistar todos y cada uno de los circuitos para convertirse en el gran vencedor.