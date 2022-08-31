Exatlón: Daniel Corral preocupa a todos con desgarrador VIDEO.

El gimnasta mexicano Daniel Corral, quien estuvo en la primera temporada de Exatlón México, es uno de los participantes más queridos y reconocidos del reality show, por lo que muchos esperaban verlo en Exatlón: All Star; sin embargo, por cuestiones personales y profesionales no pudo estar presente en la última temporada de la competencia deportiva más colosal.

El mexicano se colocó dentro del gusto de la gente gracias a su participación en la primera temporada, pero también por su desempeño como gimnasta, por ello, sus fans siempre han estado al pendiente de lo que pase con el nacido en Ensenada, Baja California.

La última vez que pudimos ver en acción al gimnasta fue durante los Juego Olímpicos de Tokio 2020 donde quedó como cuarta reserva tras ubicarse en la posición 40 de la clasificación; sin embargo, también ha destacado en el plano personal y empresarial, sin olvidar el sentimental pues hace poco él y su novia Antonieta Gaxiola decidieron comprometerse en matrimonio.

Daniel Corral reacciona a triunfo de Antonieta Gaxiola

La ciclista participó recientemente en el Campeonato Panamericano 2022 de ciclismo en Perú, donde tuvo una de las actuaciones más destacadas para la comitiva mexicana, incluso, obtuvo una medalla en la persecución por equipos femenil junto a Yareli Acevedo, Nicole Córdova y Victoria Velazco.

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Gaxiola presumió su logro en redes sociales donde su pareja, Daniel Corral, le dedicó un tierno y emotivo mensaje. “Esoooooo baby, te amo mi campeona!!!”, publicó el gimnasta y acompañó su mensaje con emojis de corazones.

¿Por qué preocupó a sus fans? A través de sus historias de Instagram, Daniel Corral compartió un video que desató la preocupación de sus fans ya que reveló que ha estado enfermo.

“Todo el día de ayer me la pasé enfermo, a veces se nos olvida que descansar es algo vital para nosotros. Creemos que somo máquinas, sin necesidad de descanso, sin desconexión, siempre llevando nuestro cuerpo al límite. A veces lo único que necesitamos es un pequeño “respiro”, darle al alma un espacio para descansar, para recordar todo aquello que tienes en tu vida que te hace bien”, publicó con un emoji y manos y de corazón. Hasta el momento se desconoce qué le pasó al gimnasta mexicano y de qué se enfermó.