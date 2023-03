Exatlón: Así recordó Zudikey Rodríguez a su hijo fallecido.

Mientras Pato Araujo está librando sus propias batallas en el Exatlón All Star, Zudikey Rodríguez, su esposa, está enfrentando las suyas y no nos referimos únicamente a su embarazo, sino también al triste momento que está viviendo luego de recordar a su hijo fallecido.

El embarazo de Zudikey Rodríguez sigue avanzando y falta poco para que nazca el nuevo integrante de la competencia más colosal de la historia, pero no todo ha sido felicidad para la atleta.

¿Por qué está triste Zudikey Rodríguez? Es cierto que la atleta se ha caracterizado dentro y fuera del reality deportivo por ser una guerrera, no obstante, a lo largo de su vida ha tenido sortear diversos obstáculos, siendo el más duro, la muerte de su hijo.

¿Qué le pasó al hijo de Zudikey?

Ethan fue lo mejor que le pudo haber pasado a la atleta, desafortunadamente, el pequeño de tres años sufrió un trágico accidente al lado de su padre mientras Rodríguez se encontraba participando en una olimpiada. En un momento de descuido, Ethan cayó y su cabeza quedó debajo de la llanta de un tractor, por lo que murió de forma inmediata.

“Yo estaba en una Olimpiada Nacional, cuando recibí la noticia me dijeron que mi hermano había sufrido un accidente, no mi hijo, entonces tuve que viajar de emergencia pensando que mi hermano estaba hospitalizado. Mi mamá fue la que me dio la noticia”, narró en su momento la atleta.

¿Cómo recordó Zudikey a Ethan?

A través de su cuenta de Instagram, Zudi recordó a su bebé, quien estaría cumpliendo 17 años y lo hizo con un emotivo mensaje.

“Mi pequeño Ethan cumple años hoy. No puedo darle un abrazo físico, pero sabe cuánto lo amo y extraño. A diario pienso en él, me imagino cuánto ha crecido y le pido a Dios que sea el niño más feliz en el cielo. Solo pude tenerlo tres años a mi lado y fueron los mejores de mi vida”, publicó la velocista junto con una fotografía donde mostró su pancita pintada con “Simba” del “Rey León” y aparece sosteniendo una imagen de su pequeño fallecido.