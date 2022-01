¿Exceso de confianza? Así levantó Zudikey la polémica en Exatlón.

Zudikey Rodríguez ha mostrado gran confianza al asegurar que desea llevarse la codiciada copa de la quinta temporada de Exatlón México .

Y es que clasificó a la Gran Final, por lo que las posibilidades de que sea la campeona de nuestro reality show, son grandes.

Antes de haberse convertido en finalista, la atleta roja ya había dado una muestra de seguridad en sí misma para estar en la final en las playas y tierras más demandantes luego de tres años de espera, pues siempre ha salido de manera voluntaria y nunca por eliminación.

Zudikey quiere levantar el trofeo de campeón

Las atletas rojas sueñan con una final roja y Zudikey Rodríguez quiere levantar la copa, luego de tantas veces que no había podido llegar a esa fase en temporadas anteriores.

“Quiero estar en la final, quiero levantar un trofeo, sí, se vale decirlo, se vale luchar por él porque ya estamos aquí y todos los que ya estamos en esta semana lo merecemos, así que voy a salir a luchar con toda la garra y con todas mis fuerzas para poder alcanzar esta meta”, dijo.

“Vengo sola, vengo muy diferente a lo que he vivido anteriormente, he vivido dos temporadas con Pato, mi esposo y nos hemos apoyado muy bien, he llegado casi hasta el final, yo lo he podido acompañar y él sí se ha llevado el trofeo”, añadió la atleta.

“Este color ha representado los trofeos más grandes, el equipo más grande, el más dominante, el currículum de muchas personas que ven esto como una profesión, una manera de vivir y ser feliz, es un ejemplo para las personas que nos ven”, finalizó.

