Celebra cumpleaños a su mamá con temática de Exatlón tras superar quimioterapias.

Exatlón es el programa de entretenimiento favorito de millones de mexicanos y un reciente video viral lo demuestra.

Rosique y los atletas de Exatlón inspiran en cada rincón del mundo

Capítulo 120 pt. 2 | Prueba con riesgo máximo en Exatlón. | Exatlón México

Se trata de la joven Kristen, quien celebró el cumpleaños de su mamá con una épica fiesta de cumpleaños con la temática de Exatlón .

En el 2021, ella pasó por más de diez sesiones de quimioterapia… este año solo quise regalarle el cumpleaños de sus sueños

Llamó la atención que la cumpleañera pasó por más de diez sesiones de quimioterapias, por lo que su hija la celebró con la fiesta de sus sueños.

En el video, que ganó 400 mil reproducciones, se puede ver un pastel de chocolate decorado con adornos alusivos a nuestro reality show.

La celebración contó con un circuito que la madre de familia completó con mucha precisión; la mujer derribó botellas con chanclas, colgó calcetines y hasta cargó garrafones de agua.

“Esto no es un cumpleaños de Exatlón, si no tienes tu camisa de Exatlón. ¿Qué es un cumpleaños de Exatlón, si no tienes una competencia? Si completas el circuito en menos de un minuto, te ganas 20 dólares”, se puede escuchar a la hija en el video sensación de las redes sociales.

Almohada de Mati Álvarez en cumpleaños se lleva los reflectores

La cumpleañera es una gran aficionada del equipo rojo, pues como regalo recibió una camiseta de Exatlón y una almohada de la tricampeona Mati Álvarez.

“¡Tienes 15 segundos para tirar eso! ¡Corre!”, grita la hija que llenó de regalos a su mamá y admiradora de Exatlón.

El video del cumpleaños estilo Exatlón ya cuenta con 47 mil ‘Me Gusta’ y decenas de comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales.

“Ojalá que se haga viral; es muy divertido tu video”, “Mati Álvarez viendo los tiros perfectos de la cumpleañera” y “Tremenda puntería con la chancla voladora”, escribieron los usuarios de las redes sociales.

