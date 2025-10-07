El inesperado mensaje de Aristeo Cázares tras su regreso a Exatlón México

Después de una larga espera, Aristeo Cázares sorprende al público y a sus seguidores al regresar a Exatlón México, una noticia que a todos los seguidores del reality show tomó por sorpresa. Quien, al anunciar su inminente llegada al programa, dio sus primeras palabras al público sobre su sentir.

Para que no te pierdas de los detalles, te explicaremos cuáles fueron los comentarios que el deportista comentó. Además de contarte en qué equipo se va a incorporar en el programa televisivo. No dejes pasar ningún dato sobre el anuncio.

¿Qué comentó Aristeo Cázares sobre su regreso a Exatlón México?

Aristeo Cázares, uno de los participantes más polémicos de Exatlón México, anunció su regreso al reality. En esta ocasión, se integrará al equipo rojo. Se enfrentará al equipo azul, donde se encuentra su hermano Ernesto, situación que incrementará las rivalidades entre los participantes. Esto fue lo que comentó el atleta:

“Muy contento, feliz, agradecido por estar aquí nuevamente. Eh, muy emotiva mi entrada, tenía la voz quebrada en todo momento”

Detallando que escuchar la voz de su hermano lo conmovió. Además, en otra de sus declaraciones, el deportista explicó que se encargará de dar todo en los circuitos en los que participe, por lo que siempre provoca a sus contrincantes para que igualmente ellos muestren todo su potencial en las competencias que se realicen.

¿Cuándo empieza la novena temporada de Exatlón México?

La novena temporada de Exatlón México con la participación de Aristeo Cázares ya empezó desde el 29 de septiembre de 2025, así que no esperes mucho tiempo para empezar a ver el reconocido reality show en tiempo real.

El programa se presentará en Azteca Uno con el nuevo horario desde la 7 de la noche. Usualmente, el programa tiene una duración de hasta 5 meses, por lo que los participantes se someten a intensas pruebas físicas. Ahora ya tienes toda la información sobre el programa, así que no dejes pasar la oportunidad de ver a tu atleta favorito desempeñarse en los diversos circuitos, poniendo a prueba su destreza y resistencia para ganarle a los demás.