Ella es la hermana de Michelle de MasterChef 24/7 que participó en Exatlón México

En las últimas semanas, una de las personalidades más destacadas dentro de MasterChef 24/7 ha sido Michelle, quien con su actitud ha sabido hacerse de amistades sinceras y también le ha valido tener algunas diferencias, mismas que la han valido en su estrategia durante el reality.

Fue tras un tenso y sincero enfrentamiento que logró limar las asperezas con Ramahá y al ganar la Batalla por Equipos, este decidió subirla con él al Balcón de la Salvación, por lo que su estadía en el programa está garantizada para una semana más y aunque su misma personalidad le ha valido para hacerse muy conocida, pocas personas sabían que su hermana es una de las figuras más destacadas de Exatlón México.

¿Quién es la hermana de Michelle de MasterChef 24/7?

Por si no lo sabías, Michelle es la hermana de Diana Laura Núñez a quien conocimos tras su paso en la séptima temporada de Exatlón México, donde su condición física y atlética la posicionaron como unas de las participantes más destacadas.

Fue en la séptima temporada de Exatlón México que vimos a Diana dejarlo todo por parte del Equipo Rojo y que justamente tuvo un gran desempeño que le valió ganarse el cariño del público y aunque su participación tuvo que parar debido a una fractura, esta demostró su valía en cada Reto.

¿A qué se dedica Diana Laura Núñez?

Además de haber participado en Exatlón México, Diana Laura también fue la entrenadora de los talentos de La Academia, encargándose de su acondicionamiento físico.

Diana es comunicóloga y Relacionista Pública y hoy en día se dedica a compartir su día a día a través de redes sociales, donde el deporte es parte fundamental de su día; ha sido campeona de frontenis y se ha desenvuelto como conductora, por lo que podríamos decir que es un talento de muchas polivalencias y una de las figuras a seguir en la actualidad.