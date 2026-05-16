ÚLTIMA HORA: Alexis GANA Exatlón México 2026 tras vencer a Mono Osuna en la Gran Final de la novena temporada

Este miércoles 15 de mayo hemos sido testigos de uno de los momentos más impactantes de la televisión mexicana, pues de la mano de “La Máxima Autoridad”, Antonio Rosique, vivimos una Final más de Exatlón México, siendo esta novena temporada una de las más intensas en toda la historia del reality deportivo.

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La Gran Final de la Rama Varonil se disputó entre Mono Osuna del Equipo Rojo y Alexis Hirochi del Azul en un duelo de contrastes, pues el primero es uno de los competidores más experimentados dentro de Exatlón México y por otro lado, Alexis ha sido sin duda el participante revelación, quien en esta novena temporada tuvo su primera aparición.

¿Cómo fue la Final de Extalón México entre Mono Osuna y Alexis Hirochi?

En un formato donde se debe de ganar 3 de 5 circuitos, donde Hirochi logró hacerse del primer asalto de esta Gran Final, donde además de demostrar su habilidad, dejó ver su temple y destreza para esta prueba que les ha llamado a entregar más de su 100%.

Alexis ganó el primer circuito con una gran demostración de su fortaleza, aunque el exftubolista no se quedó con los brazos cruzados y logró empatar la serie 1-1.

Para la tercera serie, todo parecía indicar que “El Showman” lograría imponer su jerarquía de campeón vigente, pero para sorpresa de muchos, Hirochi mostró que la juventud ha llegado para marcar un antes y después tirando las pelotas con las barras, poniéndose 2-1 volviendo a recuperar la ventaja.

Finalmente en el Circuito de los Campeones fue que Alexis Hirochi con el color del Equipo Azul venció al vigente campeón Mario “Mono” Ozuna dejando un momento tanto sorprendente como emotivo durante esta cuarta prueba, demostrando la calidad en su temporada debut.

¿Qué ganará el campeón de Extalón México?

Además de lograr dejar su nombre en los libros de historia del Exatlón, Alexis Hirochi se llevará a casa la Copa Exatlón México además de la módica cantidad de $1,000,000 de pesos.

De momento solo queda felicitar a Alexis Hirochi del Equipo Azul y a ti que día a día nos acompañaste en esta gran aventura junto a Antonio Rosique “La Máxima Autoridad”.

