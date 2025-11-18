El Otro Lado de Los Realities | Bombas, confesiones y polémicas: así se vive el podcast más explosivo de Azteca UNO
El Otro Lado de Los Realities esta revelando confesiones, chismes y reflexiones de los atletas que destapando el verdadero juego detrás de Exatlón México.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
