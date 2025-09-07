Exatlón CUP | México contra Estados Unidos, un duelo de titanes con final de fotografía

Los atletas mexicanos se enfrentaron a la feroz resistencia de los Estados Unidos en la final de Exatlón CUP en una contienda que sacó lo mejor de los atletas y demostró por qué Exatlón es líder en competencias de atletas de alto rendimiento. Con gran emoción y mucha garra, los mexicanos lucharon por demostrar por qué son los favoritos del público, logrando dar grandes resultados.

