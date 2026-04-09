Exatlón México | Avance | ¡Autos en juego! Rosique anuncia uno de los premios más grandes de la temporada
Autos en juego en Exatlón México mientras la lesión de Valery enciende la preocupación entre los atletas.
Rosique reconoce el esfuerzo de los atletas y sorprende al anunciar uno de los premios más importantes de la novena temporada: Autos para los dos ganadores. Mientras ambos equipos se preparan para darlo todo, la situación de Valery genera preocupación tras sufrir una lesión en las alturas que podría afectar su desempeño dentro de Exatlón México.