Exatlón México | Avance | Koke no teme al duelo de eliminación y crece la presión entre Azules

El avance de Exatlón México revela tensión en El Equipo Azul luego de que Benyamin pidiera mayor cuidado ante el riesgo de eliminación. Koke aseguró no temer al duelo decisivo, mientras Humberto destacó que cualquier salida beneficiaría a los Rojos. Leo advirtió que queda una última oportunidad para colocar a un rival en peligro.

