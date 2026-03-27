Exatlón México | Avance | Koke no teme al duelo de eliminación y crece la presión entre Azules
La tensión crece en El Equipo Azul rumbo al duelo de eliminación de la novena temporada de Exatlón México.
El avance de Exatlón México revela tensión en El Equipo Azul luego de que Benyamin pidiera mayor cuidado ante el riesgo de eliminación. Koke aseguró no temer al duelo decisivo, mientras Humberto destacó que cualquier salida beneficiaría a los Rojos. Leo advirtió que queda una última oportunidad para colocar a un rival en peligro.