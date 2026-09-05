Exatlón México: Avance: Tensión máxima antes de la eliminación

La rivalidad entre Leo y Heliud aumenta en Exatlón México: Décima Temporada, mientras la tensión se apodera de los atletas antes de la eliminación del próximo domingo. Los Azules saben que necesitan una victoria para colocar a un integrante del Equipo Rojo en riesgo, mientras Antonio Rosique advierte que la competencia está a punto de elevar todavía más su intensidad.