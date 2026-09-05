Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México: Avance: Tensión máxima antes de la eliminación

La tensión aumenta entre los atletas antes de una eliminación que podría cambiarlo todo.

La rivalidad entre Leo y Heliud aumenta en Exatlón México: Décima Temporada, mientras la tensión se apodera de los atletas antes de la eliminación del próximo domingo. Los Azules saben que necesitan una victoria para colocar a un integrante del Equipo Rojo en riesgo, mientras Antonio Rosique advierte que la competencia está a punto de elevar todavía más su intensidad.

Tags relacionados
Avances de Exatlón México Décima Temporada

Videos