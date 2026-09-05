Exatlón México: así fue la gran final de Los Juegos del Tiempo

Antonio Rosique dio la bienvenida a nueve competidores que representan a las diez temporadas de Exatlón México para disputar la gran final de Los Juegos del Tiempo. Seis mujeres y tres hombres se enfrentaron bajo distintos formatos de competencia, con un viaje a Cancún para los ganadores. Al final, Natali Brito y Christian Carrillo se llevaron el premio junto con un acompañante.

