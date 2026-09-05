México busca cerrar la serie ante las Estrellas Mundiales del Exatlón

Antonio Rosique dio la bienvenida al esperado duelo internacional entre México y el Equipo de Estrellas Mundiales de Exatlón. La segunda batalla de la serie llega con todo en juego: si México consigue la victoria, la contienda terminará; si las Estrellas Mundiales se imponen, la serie continuará. Los atletas deberán demostrar su nivel en una competencia marcada por la presión y el orgullo deportivo.

