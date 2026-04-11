Exatlón México: Daniel Corral se viste de luto tras la muerte de un ser querido

Daniel Corral fue uno de los miembros más queridos de Exatlón México por lo que su publicación causó mucha consternación en las redes sociales. En la misma daba a conocer que atraviesa un difícil momento por la pérdida de un ser querido.

Noticias Morelos del 10 de abril 2026

Así es que sus seguidores pudieron ver las fotos y videos que publicó el gimnasta de 36 años, como manera de despedirse de su ser amado que ya no se encuentra en este plano.

¿Por qué Daniel Corral se encuentra de luto?

De acuerdo con lo que publicó Daniel Corral, su perro llamado “Oreo” murió. Para despedirlo decidió publicar un video repleto de clips y fotos para recordarlo desde que era cachorro.

A su vez el exparticipante de “Exatlón México”, le escribió una dedicatoria conmovedora a su amigo de cuatro patas. El can tenía 15 años y era apodado “Negrito”. Mientras pasa el video se puede escuchar la voz de Corral que se quiebra al contar sobre este difícil momento.

“Qué difícil es decirte estas palabras. Para mi ‘Oreo’, mi ‘Negrito’: por qué me siento tan triste, si sé que estás feliz en estos momentos. Estás en el cielo, jugando como siempre lo hacías aquí (...)”, leyó Daniel Corral. “Nos costó tanto dejarte ir, ¿y sabes por qué?... por lo mucho que te amamos y por lo mucho que nos amaste”.

A esto agrega, “Quiero pensar que me estás esperando para recibirme en el cielo, para jugar de nuevo. Abrazarte, sentir tu pelaje y decirte lo mucho que te amo, te extraño y lo agradecido y feliz que nos hiciste. Te amamos tanto que la casa fue tuya. No pensé que sería tan difícil decirte adiós, eres y serás siempre nuestro bebé, nuestro consentido. Descansa en paz, mi querido hermano de cuatro patas, ya nos reencontraremos jóvenes para seguir jugando juntos. Te amo, mi ‘Negrito’”.

Sus seguidores en las redes sociales le mostraron totalmente su apoyo ante tan difícil momento.