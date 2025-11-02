inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Duelo de Eliminación | Es hora del Duelo de Eliminación en esta quinta semana del Exatlón

No todos podrán continuar. Llegó el momento de que los atletas demuestren de qué están hechos y si tienen lo necesario para permanecer en el Exatlón.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

Llegó el momento que tanto estábamos esperando. Los atletas se han preparado para este momento. ¡Llegó la hora del duelo de eliminación! Los atletas deben demostrar de qué están hechos y por qué merecen continuar en la competencia. ¿Quién será eliminado?

Exatlón México 2026
Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×