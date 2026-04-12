Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Evelyn Guijarro le gana en relevos a Mati Álvarez y los Azules competirán la Batalla Final por el Auto

Los Azules se hicieron con la tercera Batalla por el Auto en los relevos, pero quienes hicieron la hazaña fue Alexis Vargas quien fue más rápido que Benyamin Saracho, y Evelyn Guijarro hizo lo suyo tras ganarle a Mati Álvarez en el tiro final. Ahora, los celestes deberán pelear en el tercer enfrentamiento por el carro en la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México, descubre cómo fue en vivo a través de la señal de Azteca Uno.

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