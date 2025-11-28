inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos desatados meten a José al duelo y buscan hundir a otro Azul

Los Rojos están encendidos y ya pusieron a un Azul en riesgo; su objetivo ahora es claro: mandar a otro al duelo del domingo.

En una jornada explosiva de Exatlón México, los Rojos volvieron a imponer condiciones al llevar a José directamente al duelo de eliminación, mientras su estrategia, bautizada como “Operación Joseto”, busca ahora enviar también a “Neto” para dejar a los Azules contra las cuerdas.

