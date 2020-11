Aristeo Cázares y Mariana Ugalde tienen algo más que una amistad y se nota. En FOTOS te contamos lo que confirma su romance.

Aris y Mariana tienen un romance. GALERÍA

Hace unos días te habíamos comentado sobre la increíble amistad que Aristeo y Mariana estaban construyendo en esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes. Y es que al estar aislados, concentrados, sin ningún tipo de distracción o comunicación con nadie por tantos meses, hace que todo crezca y se alimente mucho más rápido, tanto una amistad, como algo más. ¡Los atletas claro que agradecen tener a alguien de quién sostenerse en sus momentos malos, de soledad, de tristeza o de ansiedad! Porque Exatlón es un juego tanto físico como mental. Al parecer, Aris estaba buscando ese tipo de apoyo y ninguna de sus compañeras se podía abrir a algo más que una amistad, porque todas tienen pareja o están hasta comprometidas, ¡la única solterita es Mariana! Y pues qué creen, dijo: ¡de aquí soy! No hay nada confirmado, ¡pero bien dicen que lo que se ve, no se pregunta!

Recordemos que Aristeo fue el campeón de la segunda temporada de Exatlón, mientras que Mariana participó en la tercera temporada, no fueron compañeros antes, no se conocían. La atleta de Bádminton entró hace unas semanas a esta aventura como refuerzo del equipo de Titanes, ¡y desde el principio hizo clic con Aris! Últimamente se les había visto muy juntos, ella siempre recorre los circuitos junto a él, apo´yandolo; y él hace lo mismo. En cada pasada que Mariana hace, Aris va a lado de ella alentándola, entrenándola, echándole porras; y gane o pierda, siempre está con ella. Incluso en la banca, la mayoría de las veces se les ve juntos platicando, riendo o hasta dándose abrazos. ¡Pero no sabíamos nada más! Esto fue lo que te habíamos platicado antes, ¡pero tenemos actualización!

Estos últimos días han estado incluso más juntos, ¡hasta sus compañeros ya les hacen bromas al respecto, pues ya se dieron cuenta de lo que está sucediendo! Un día, Pato platicaba con Aris en la alberca de la fortaleza, y al despedirse le dijo: “Bueno, ya me voy con Zudi, te la saludo, tú me saludas a Mariana”. ¡¿Así o más claro?! De igual manera, en el Instagram Live que hicieron los Titanes para los fans el pasado viernes 6 de noviembre, Aris dijo unas palabras muy lindas para “Mary Queen”. “Mary tiene una zurda poderosa, es tan buena en el tiro que la verdad decide moderarse, darles chance de que lleguen a la zona de tiros, pero ella es muy buena, yo la he acompañado”. Mientras Mariana hacía un corazón con las manos y sus demás compañeros les cantaban que querían una ci- ci- ci- ci- cita. ¡Ya no lo pueden ocultar!

En la eliminación más reciente, Mariana fue a ganarse su lugar, dejando fuera a Gloria Murillo. Al lograr ganar la eliminación, Aristeo de inmediato fue a abrazarla muy cariñosamente, ¡está más que confirmado! ¿O ustedes qué piensan? Seguiremos atentos a esta posible parejita, ¡en una de esas nos dan la sorpresa!