Daniel Corral tuvo COVID-19. En FOTOS te contamos la terrible experiencia del gimnasta mexicano que tanto admiramos.

Daniel Corral asegura que vivió un infierno. GALERÍA.

Todos conocemos a uno de los mejores atletas que ha tenido México en la historia, gimnasta, gran persona, gran atleta y participante épico y entrañable de la primera temporada de Exatlón México, claro que estamos hablando de Daniel Corral. ¿Cómo olvidar sus extraordinarias carreras contra Ernesto Cázares? Nos emocionaban a todos y nos ponían los pelos de punta, además de darnos un gran ejemplo de templanza, disciplina, respeto y muchos más valores.

Lamentablemente no todo ha sido bonito en la vida del gimnasta, pues hace unos días confesó que tuvo aquello que ha paralizado al mundo los últimos siete meses, así es... ¡Tuvo COVID-19! Dio a conocer esta noticia a través de un video en su canal de YouTube y lo hizo con un propósito, ¡que todos los jóvenes se sigan cuidando! Pues esto es real y en sus palabras, ha visto a muchas personas que ya se les olvidó cuidarse como antes, no toman todas su medidas y no podemos bajar la guardia. Sigue leyendo y entérate de todos los detalles de sus declaraciones.

Su video se llama “Mamá, tengo COVID” y en él explica lo que vivió. La historia comienza cuando uno de sus compañeros con el que entrena a diario, resultó dar positivo a las pruebas de COVID, a todos les sorprendió mucho la noticia y claro que también se asustaron, ya que todos están en un mismo gimnasio...

En junio, cuando la mayoría de la población estaba en cuarentena, ¡a Dano le dio COVID-19 y cuenta que la pasó muy muy mal! El gimnasta dijo: “Fue una experiencia horrible, yo pensaba que siendo un deportista de alto rendimiento, siendo un atleta olímpico, fuerte, estando súper sano, llevando una vida muy sana, pues este virus a lo mejor si me tocaba, pues no la iba a pasar tan mal. Pero la realidad es que no, la realidad es que me pegó durísimo”. Es por ello que quiso compartir su experiencia, para que se entienda que lo que se está viviendo es una situación que todavía existe, que hay que cuidarse y que le puede pasar a cualquiera. Continuó diciendo “Fue un infierno, los días que tuve los síntomas de COVID fue un infierno”. Y sigue relatando su experiencia nada agradable.

Platica que aproximadamente el 3 de junio tuvo contacto con una persona infectada, ¡y no se dio cuenta ni que tenía el virus ni cómo se infectó! Pero 12 días después, comenzaron sus síntomas. Los primeros días confirma que tuvo fiebre, escalofríos, dolor articular durísimo, fatiga y cansancio inmensos al grado de no tener energía ni ánimos de hacer absolutamente nada. Confiesa que sentía un poco de alivio cuando se metía a la regadera a que le cayera el agua fría en todo su cuerpo.

“En realidad sentía que me estaba muriendo, es una sensación que simplemente no tienes ganas de estar despierto, no tienes ganas de hacer nada porque es un malestar general durísimo”, explicó Daniel Corral.

Explicó que a todos les dan síntomas diferentes, en su caso no perdió el olfato o el gusto pero tenía sensación de estar insolado todo el tiempo, tenía mareos, calenturas, fatiga y dolor articular. ¡Y comentó que aproximadamente en el cuarto día de síntomas se asustó muchísimo pues le empezó a costar trabajo respirar! Así que recurrió de inmediato a un médico que le mandó un tratamiento de 8 a 10 pastillas diarias.

“No me puedo imaginar siendo yo una persona joven, teniendo un estilo sumamente sano, y si a mí me tiró estando en estas condiciones, no me puedo imaginar cómo la gente arriba de 60 años, o la gente que tiene diabetes, o la gente que tiene hipertensión, o es fumadora, o tiene alguna complicación respiratoria, no me imagino a ellos cómo la están pasando o la pueden pasar en estos momentos”. Declaró Daniel Corral.

Afortunadamente el gimnasta superó este virus y está muy sano, fuerte y en estupendas condiciones. ¡Muchas gracias por compartir tu experiencia, Dano! ¡Te queremos, apoyamos y respetamos!