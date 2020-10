¿De dónde vienen “Los Force”, cuántos años tienen, cuáles son sus superpoderes y cuál es su misión? En FOTOS te contamos.

Red Force, Silver Force y Black Force. ¿Quiénes son? GALERÍA

Esta temporada de Exatlón México es muy especial, pues los participantes son los mejores de las tres temporadas pasadas. En ambos equipos hay campeones, grandes atletas, grandes seres humanos, grandes contrincantes, Héroes, Titanes, ¡y ahora hasta superhéroes! Y claro que estamos hablando de los hermanos “Force”.

Hace unas semanas, Aristeo Cázares comenzó a ponerse una máscara roja y a los fans les encantó, ¡así que decidió hacerlo más seguido y crear un personaje, “Red Force”! Un superhéroe que viene de otro planeta a ayudar a sus amigos de Titanes como refuezo en algunas competencias. ¡Y no llegó solo, invitó a 2 de sus hermanos! “Black Force” y “Silver Force”, que como que se parecen a Heliud Pulido y a Mati Álvarez, ¿no creen? “Red Force” nos contó todo sobre él, sus hermanos, su misión y su planeta. ¡Sigue leyendo y viendo las fotos para saber más detalles!

“Red Force” tiene 725 años y llegó a las tierras y a las playas de Exatlón porque Aristeo le llamó para pedirle ayuda, ya que al equipo azul llegaban refuerzos y al rojo no, ¡así que necesitaban su ayuda! Las primeras competencias, él apoyó a los Titanes aportando todos sus puntos, pero seguían llegando refuerzos azules, ¡por ello pensó que esto sería cada vez más difícil! Sabía que iba a ser complicado ser el único apoyo de los rojos, entonces decidió llamarle a uno de sus hermanos, “Black Force”, y así entre ambos poder ayudar a conseguir las victorias de su amigo Aristeo y su equipo. Entre ambos lograron sumar muchos puntos, hacer amigos y divertirse mucho, ¡pero sabían que no era suficiente! Ya que los azules estaban más fuertes que nunca, entre ambos pensaron en qué hacer y claro que de inmediato se les vino a la mente su hermana. Le llamaron a “Silver Force” y ahora los 3 son un gran apoyo para los Titanes.

“Red Force” confesó algunos de sus superpoderes, pues no solo son rápidos, salvan el planeta, se divierten y hacen algo de parkour, remo y heptatlón; también son fuertes, certeros, inteligentes y disciplinados...

Estos superhéroes tienen un gran mensaje para todos los niños de México: “Hagan lo que más les gusta, busquen y persigan sus sueños; no importa si algunas personas les dicen que no van a poder, pues cuando algo te gusta debes ser disciplinado, hacer tu mayor esfuerzo, entrenar, practicar y de esa manera logras cumplir tus sueños. No solamente es practicarlo, es también compartirlo con las demás personas y ser agradecido”.

¡Sin duda “Los Force” son un gran ejemplo para chicos y grandes! Esperamos verlos más seguido en las tierras de Exatlón, nos caen muy bien y nos encantan sus festejos. En cuanto tengamos más detalles sobre ellos y su planeta, se los compartiremos.