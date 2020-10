FOTOS | Aristeo Cázares y Mariana Ugalde. Te contamos sobre su amistad dentro de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Aris y Mariana muy unidos en esta aventura. GALERÍA

En esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, hemos visto amistades increíbles que venían desde temporadas pasadas o que se están formando apenas, pues había atletas que no se conocían por venir de diferentes emisiones. Te hemos presentado galerías de amigos del mismo equipo como Pascal, Ernesto y David o Ana y Mati, ¡hasta de personas de diferentes equipos! Como Mati y Valery. Esta vez es el turno de 2 Titanes, Aristeo Cázares y Mariana Ugalde.

Aristeo fue el campeón de la segunda temporada de Exatlón, mientras que Mariana participó en la tercera temporada, no fueron compañeros antes, no se conocían. La atleta de Bádminton entró hace unas semanas a esta aventura como refuerzo del equipo de Titanes, y aunque a muchos no les gustó la idea por el rendimiento que tuvo durante su temporada, hubo otras personas que al contrario, la han apoyado, confiado en ella y apostado por su gran talento, ese es el caso de Aristeo.

Se conocieron hace poco menos de un mes, cuando Mariana entró a esta temporada, ¡y desde el principio hicieron clic! Últimamente se les ha visto muy juntos. Ella siempre recorre los circuitos junto a él, apo´yandolo; y él hace lo mismo. En cada pasada que Mariana tiene, Aris va a lado de ella alentándola, entrenándola, echándole porras; y gane o pierda, siempre está con ella. Incluso en la banca, la mayoría de las veces se les ve juntos platicando, riendo o hasta dándose abrazos.

Aunque ninguno de los dos tiene pareja fuera del reality, se les ve como una linda amistad que se está forjando. O ustedes qué opinan, ¿será que Mariana le recuerda a su hermana y por eso le tiene aprecio? ¿Será que se está formando una amistad casi hermandad? ¿O será algo más? Con el tiempo lo sabremos, mientras, nos da mucho gusto que como compañeros de equipo se apoyen en cada momento. Sabemos que Exatlón más que físico, es una competencia mental. ¡Y claro que tener amigos o personas que te apoyen y te hagan compañía cuando estás aislado y lejos de tu casa y seres queridos, ayuda mucho!

¡Nos encanta esta nueva amistad! ¿Y a ustedes?