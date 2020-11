FOTOS | Así es la amistad de Doris, Ernesto y Pascal. Hermandad incondicional desde la temporada 1 de Exatlón México.

Los 3 mejores amigos de la primera temporada, están juntos de nuevo.

Una de las cosas más importantes y que los atletas más valoran, aman y cuidan dentro de la competencia en Exatlón, es la amistad. Imagínate estar aislado, lejos de tus seres queridos durante varios meses, viviendo en la selva, con emociones al mil, ¿qué es lo único que te puede dar paz, confort, diversión? ¡Los amigos! Tus mismos compañeros de equipo que afortunadamente esta temporada en el equipo de Héroes todos se llevan increíblemente bien y han formado una bella familia.

Este es el caso de Pascal, Doris y Ernesto, amigos que son como hermanos ¡y por fin están reunidos luego de casi 3 años! Recordemos que los 3 se conocieron en la primera temporada de Exatlón, la más querida y vista de todo México. Jugaban en el equipo azul de Contendientes y vivieron una aventura difícil, muy dura pero única. Por ser la primera temporada, ninguno sabía a lo que se enfrentaba entrando al reality, ¡fue muy complicado pero muy enriquecedor! Como equipo pasaron momentos tristes, feos, de coraje y frustración, pasaron semanas que no conocieron la fortaleza, bajaron muchísimo de peso, seguían perdiendo circuitos, más y más compañeros se iban por eliminación y por lesión, pero ellos seguían adelante. Los 3 se convirtienron en grandes amigos, siempre estaban juntos ayudándose, alentándose, levantándose si se caían, ¡eran una pequeña gran familia! Y estando en un reality show, aislados y lejos de todo y todos, los sentimientos y emociones se duplican. Hasta que un día Pascal se lesionó, dejó de hacer puntos, pues no estaba compitiendo, ¡cayó a eliminación y terminó su historia en Exatlón! A todos les dolió mucho, especialmente a Doris y a Ernesto. Después fue el turno de Doris, quien quedó eliminada a unas semanas de la gran final. El único de los 3 que llegó a la final fue Ernesto, que no solo eso, ¡se coronó como campeón!

Después de su aventura en Exatlón México, se continuaron viendo muy seguido los 3, especialmente Pascal y Ernesto, pues Pascal vive en la Ciudad de México y aunque Ernesto es de Veracruz, viajaba mucho a la capital; mientras que Doris está un poco más lejos, en Tabasco.

Su amistad continuó creciendo, no fue solo de unos meses durante el programa, se consolidó de verdad durante estos últimos años. Ernesto y Pascal fueron parte de los atletas que entraron desde el día 1 a Exatlón Titanes vs. Héroes, su amistad continuó intacta y decidieron compartirla con David Juárez “La Bestia”. ¡Son inseparables, divertidos y han creado un lazo increíble! Hace unos días les llegó una muy grata sorpresa, ¡Doris se integró como refuerzo al equipo! Así que ya están nuevamente los 3 juntos, como hace 3 años.

Las cosas han cambiado, la competencia está cada vez más fuerte, los circuitos son cada vez más demandantes pero ellos siempre están dando todo, apoyándose, alentándose y dándose mucho cariño. ¿Podrán llegar lejos nuevamente? No lo sabemos, ¡pero esperamos que sí! Queremos ver más de su hermosa amistad.