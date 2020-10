FOTOS | Carmelita vs. algunos integrantes de su equipo. ¿Qué opinas de la discusión que tuvo con su equipo al no sentirse apoyada?

Carmelita comenzará a correr sola, por ella misma, no por su equipo.

Todo era amor, felicidad y victorias para el equipo rojo de Titanes, ¡hasta que comenzaron a perder frente a los Héroes! Y es que hace unos días sudeció el primer “enfrentamiento” entre algunos miembros de los Titanes, ¡porque a Carmelita no le pareció una actitud de sus compañeros y decidió no quedarse callada! Checa todo lo que pasó...

Se jugó por la fortaleza, pero no era cualquier competencia, esta vez era especial, ya que normalmente los equipos ganan la fortaleza por 3 días y luego vuelven a jugar para ganársela, ¡y esta vez no! Esta vez el premio era estar en la comodidad de fortaleza por una semana completa, ¡obvio que ambos equipos iban a pelear con todo!

Carmelita pasó algunas veces en el circuito y se sintió muy segura en el tiro, sintió que se le facilitó más que a sus otras compañeras, aunque algunos de sus demás compañeros no estaban de acuerdo, pues el juego se ve diferente de afuera, pero por no discutir o tener malos entendidos, decidieron no decir nada... La competencia se tornó muy cerrada, ambos equipos dieron todo hasta llegar a un marcador 9-8 favor Héroes, ¡eso los ponía en situación de match point! Así que los Titanes preguntaron quién se sentía segura de ir la siguiente carrera y dar el punto para así poder empatar e ir a relevos, ¡pues no querían perder este juego! Carmelita levantó la mano, dijo que ella se sientia confiada y segura en el circuito y en el tiro, que ella pasaba a dar la cara por el equipo, ¡y varios de sus compañeros no la apoyaron! Fueron pocos los que le dieron la confianza de ir y dar el punto, mientras que otros tantos se quedaron callados y murmuraron entre ellos. Lamentablemente Carmelita hizo el circuito con Casandra como contrincante y lo perdió, pues Cas tiene una extraordinaria puntería; ¡así que los rojos se fueron a campamento durante una semana completa!

Al llegar a campamento, se reunió todo el equipo para platicar detalles sobre la competencia y así mejorar errores... Y la bomba explotó cuando Zudikey lanzó una indirecta hacia Carmelita, diciendo que si alguien no se sentía bien con el equipo, no estuviera hablando a las espaldas con los demás, que lo dijera de frente para que no hubiera un mal entendido y estuvieran todos en armonía, ya que los contrincantes son los azules, no ellos mismos como equipo. ¡A lo que Carmelita respondió muy molesta y sin pelos en la lengua! “No voy a decir nombres pero sentí que hubo comentarios mala onda y es bien importante que no vuelva a pasar esta situación porque la persona que va, tiene que sentir la confianza del equipo y yo no la sentí. Puede ser que tengamos un favorito, que queramos que vaya otra persona, pero si ya la persona está caminando y va a darlo todo, ¡pues apoyarla, sea quien sea!” Dijo Carmelita a su equipo. ¡Y tiene toda la razón! Hay que darle opotunidad a todos y confiar en todos, ¡pues son un equipo! ¡Y ella está muy agradecida con algunos de sus compañeros como Heliud, Mau, Ana y Mati que sí la apoyaron!

Al parecer Carmelita no sintió apoyo especialmente de Zudikey y Patricio, ya que fueron ellos quienes contestaron que era un mal entendido, pues ellos no creían que ella era la mejor opción para ir, no por hacerla menos, sino porque precisamente en ese juego, había mejores jugadoras para ese tiro. ¡Pero a Carmelita le dolió que no se lo hicieran ver de frente sino por comentarios negativos y que además no era la primera vez que esto sucedía!

Ana Lago se sumó a todo esto diciendo que como equipo y para que no se fracturaran, tenían que hablar de muchas cosas ya que ella no estaba de acuerdo con varias situaciones que habían pasado y que sabía que algunas personas tampoco, pero que por no discutir, se habían quedado callados. ¡Al parecer esto es solo un problema de muchos que tienen como equipo y fue la gota que derramó el vaso! Ana no quiso decir lo que no le gustaba ya que no le parecía el momento indicado, ¡y Carmelita tamposo sintió que era el mometo y que todos tuvieran que enterarse! Mau Wow al ver la incomodidad, los invitó a que si había problemas dentro del equipo, cada integrante fuera de manera individual a hablarlo con la persona del problema y así poder arreglarlo, ¡no que se enteraran todos!

Carmelita Correa terminó todo diciendo: “Yo no corro con nadie encima, yo me enfoco y corro sola; lo más importante es lo que yo crea de mí. Si 9 personas creen en mí, qué bueno; y si no, ¡qué bueno! Porque al final lo más importante y siempre lo más importante es lo que tú te dices a ti mismo”.

¿Ustedes qué opinan de este leve enfrentamiento del equipo rojo? ¿Se hubieran molestado y sentido traicionados por su equipo o creen que está exagerando Carmelita? ¡Esperamos que las cosas mejoren con los Titanes! Pues al parecer estos temas internos los están afectando al grado de perder competencias consecutivas.