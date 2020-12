FOTOS | David Juárez “La Bestia”, tuvo que abandonar las tierras de Exatlón para recuperarse de su lesión.

“La Bestia” fue operado por una fractura y se recupera en su casa.

Esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes ha sido muy complicada para todos los atletas, pues el nivel está muy alto, ¡mucho más de lo que todos imaginábamos! Sabíamos que sería una emisión épica, ya que estarían los mejores competidores de las tres temporadas pasadas, pero no qué tan difícil sería la competencia, ¡que tan reñido estaría cada circuito, cada marcador y cada eliminación!

Sin duda, uno de los atletas que más le emocionaba a todos los fans que regresara a las tierras de Exatlón México, era, David Juárez “La Bestia”, pues muchos consideran que durante su temporada, la tercera, debió haber ganado, ¡o mínimo debió ser finalista! Heliud Pulido lo dejó fuera a unos días de la gran final, consiguiendo así el cuarto lugar varonil. Así que esta temporada siempre ha sido considerado de los mejores atletas, uno de los rivales a vencer, ¡uno de los participantes que deben llegar a la final, e incluso ganar! Durante poco más de 3 meses, David se había estado desarrollando increíble en todos los circuitos, ¡no corre, vuela! Había mejorado muchísimo en tiro y como niño chiquito en un parque de diversiones, ¡había disfrutado como nadie y como nunca estar en esta aventura! “La Bestia” ama vivir, las experiencias y las personas con las que se rodea. Todo iba bien, perfilándose como uno de los mejores de la competencia, hasta que algo inesperado pasó, ¡se lesionó!

Se inauguraba el circuito remodelado del “Fin del Mundo”. Todos los competidores estaban sumamente emocionados por pasar y probarlo, ya que tiene muchas cosas que no se habían visto antes en una temporada de Exatlón. Llegó el turno de David, iba como siempre, ¡como un relámpago! Al momento de empujar un volante se le resbaló la mano, y con la fuerza y velocidad que llevaba, ¡sintió que algo tronó! Pero al no sentir un dolor fuerte, continuó con el circuito, hizo tiros perfectos, lo terminó y le dio el punto a los Héroes. Después se dio cuenta que no podía mover con normalidad la mano y corrió al médico. ¡Todos nos quedamos muy preocupados por él! Pues no es de las personas que suelen quejarse por algún dolor o malestar, ¡probablemente sería algo serio! Al otro día regresó a la cabaña junto con sus compañeros y les comentó que eso que escuchó, había sido una fractura en la mano y que le harían estudios para determinar su futuro dentro del reality.

Hace unos días a través de las redes sociales oficiales de Exatlón México y Venga La Alegría, ¡nos enteramos que David ya estaba en México! Los médicos de República Dominicana determinaron que tenía que ser sometido a una cirugía, así que debía volar a la Ciudad de México para realizársela, descansar y rehabilitarse. Voló junto con el eliminado de ese momento que fue Ernesto Cázares e inmediatamente fue trasladado al hospital en donde ese mismo día fue operado.

Al otro día, supimos algunos detalles del resultado de su operación, ¡y afortunadamente todo salió muy bien! Ahora solo queda descansar y recuperarse pronto. ¡Pero ya tenemos noticias actualizadas! Pues en una entrevista exclusiva con David Juárez “La Bestia” el día de ayer, él mismo dijo cómo se sentía. “Me siento bien, me siento tranquilo, de hecho no me duele, a veces me duele un poquito, pero la puedo mover bien (la mano), de hecho el doctor me dijo que la moviera, que no la dejara quieta; estoy haciendo mis terapias, tomándome mis medicinas y estoy tranquilo disfrutando de mi libertad”. Dijo la entrañable “Bestia”. Cuando se le preguntó sobre su recuperación, comentó lo siguiente: “Los doctores me dijeron que se requieren como 3 o 4 semanas para que cicatrice el hueso, pero ya por ejemplo esta semana me van a llevar a que me quiten los puntos y para que me evalúen”. ¡Afortunadamente el cuerpo de David está respondiendo favorablemente y muy rápido! Pues tiene poco que se realizó la cirugía y aunque no puede hacer aún movimientos “bruscos”, ya puede mover la mano.

Le deseamos pronta recuperación, pues sus manos son herramientas importantes para el desarrollo de su deporte, ¡y obvio porque lo queremos y ya lo extrañamos mucho! ¡Vamos, Bestia!